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Новости Одессы и Одесской области

К одесскому дому с самым длинным балконом пристроили короткий лифт

К одесскому дому с самым длинным балконом пристроили короткий лифт

Кто-то решил установить подъемник в историческом здании №25 на углу улиц Греческой и Екатерининской, известном как дом почетного гражданина и богача Маврокордато. При этом лифт ему прилампичили снаружи, изуродовав памятник архитектуры.

Об этом пишет dumskaya.net.

Говорят, подъемник установил местный житель. По некоторым данным, исключительно для себя. Ведет он, как видно на фото,… только в одну квартиру.

Законность этой пристройки вызывает большие сомнения. Остается загадкой, получил ли горожанин разрешение на такого рода строительные работы.

Кстати, дом этот примечателен длинным балконом. Он на уровне третьего этажа опоясывает все здание целиком. Одесситы любят прихвастнуть этим фактом, называя балкон самым протяженным в Европе. Да что там в Европе – даже во всем мире. Правда, официального подтверждения этому нигде нет.

Фото: dumskaya.net

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