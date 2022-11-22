Юлія Тимошенко в Одесі говорила про енергетику, ППО та захист українців

Після масованих ракетних атак ворога по енергетичній інфраструктурі України, розгортання пунктів обігріву по всій країні зараз особливо на часі. Про це заявила Народний депутат України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час свого дводенного візиту в Одеську область. Політик зазначила, що її команда вже розпочала роботу по організації таких пунктів зі спеціальними наметами, буржуйками та автономними генераторами по громадах.

“Я вже відвідала перший пункт обігріву в Одеській області, який облаштувала наша одеська команда на чолі з Олегом Радковським. Це спеціально облаштований величезний намет, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити гаджети. Там стоїть буржуйка, яка дає багато тепла та генератор. Ми мусимо бути готові до найважчих наслідків від ударів ворога по нашій енергосистемі», — розповіла Юлія Тимошенко.

За словами колишнього прем’єр-міністра, варто готуватися до наступних масованих ракетних ударів ворога, адже Росія на фоні невдач на фронті цілеспрямовано хоче залишити українців перед зимою без систем життєзабезпечення — світла, води, газу і тепла. Політик зазначила, таким діями ворог хоче зламати українців і змусити Україну піти на пермовини.

“Вони всіма способами примушують нас до переговорного процесу і до припинення вогню. Якщо це зробити, це дасть їм шанс і час забезпечити свої війська, відновитися і підготувати новий мобілізаційний резерв. Їм потрібна ця пауза. Тому ми не маємо права іти на це. Умови, які пропонує агресор для миру є неприйнятними. Це дорога до того, що через декілька років почнеться нова війна. Тому нам треба вистояти і пережити цей важкий період, щоб перемогти”, — зазначила лідер партії.

Для мінімізації руйнування енергетичної інфраструктури України, Юлія Тимошенко пропонує перерозподілити системи протиповітряної оборони так, щоб в першу чергу закрити об’єкти енергозабезпечення.

“Більше не можна допускати нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Найперше, що треба зробити — це перерозподілити системи протиповітряної оборони для пріоритетного захисту енергетичних об’єктів. Також Уряд мусить негайно оптимізувати видатки в бюджеті і консолідувати частину золотовалютних резервів. На всі ці фінанси на ринку зброї можна і потрібно закупити додаткових систем ППО. Наприклад, на наступний рік заклали 74 млрд грн на “Велике будівництво”, я вважаю, що краще їх направити на закупівлю ППО, тому що зараз це питання нашого життя”, — заявила лідер “Батьківщини”.

Екс-прем’єр також зазначила, що мусить бути створена державна програма, де зберуть всі великі будівельні компанії, заводи з виробництва цементу та бетонних конструкцій, щоб розгорнути бетонний захист самих вразливих частин української енергосистеми — трансформаторних підстанцій.

За її словами, в такий трагічний для України час варто створити Уряд національної єдності, бо зараз не час для політичних протистоянь. Нам потрібно зосередитись на тому, щоб відбити атаку ворога і перемогти в цій війні.

“Абсолютно хибне твердження, що Україна не хоче миру. Україна та українці більше всіх на цій планеті хочуть миру на своїй землі, але те що нам пропонують, — це не розмова про мир. Це підготовка до остаточного етапу захоплення всієї України. Наша позиція дуже проста — підіть з нашої землі за крейсером Москва, виведіть свої війська, виплатіть усі збитки і залиште нас у спокої. Вони не запропонують нам справжнього миру, вони запропонують нову дорогу до війни. Тому ми мусимо тільки перемагати!», — пояснила нардеп.

Весь світ добре розуміє сенс і зміст російсько-української війни, те, що Путін хоче знищити лідерство Заходу, повністю змінити світовий порядок з демократії вільного світу на диктат, коли міжнародне право нічого не варте, зазначила Юлія Тимошенко. Вона переконала, що план Кремля провалився, а народи вільних країн не допустять цього.