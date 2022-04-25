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Эвакуационных поездов из Одессы на 25 апреля не предусмотрено

Эвакуационных поездов из Одессы на 25 апреля не предусмотрено

Сегодня, в понедельник, 25 апреля 2022 года, из Одессы отправятся 7 поездов. При этом эвакуационных рейсов не предусмотрено, сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Так, с Одесского железнодорожного вокзала 25 апреля будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  1. №8 Одесса – Харьков – 22:25;
  2. №12 Одесса – Львов – 21:31;
  3. №26 Одесса – Рахов – 15:00;
  4. №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
  5. №92 Одесса – Славянск – 17:14;
  6. №106 Одесса – Киев – 22:03;
  7. №118 Одесса – Измаил – 23:23.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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