Эвакуационных поездов из Одессы на 25 апреля не предусмотрено

Сегодня, в понедельник, 25 апреля 2022 года, из Одессы отправятся 7 поездов. При этом эвакуационных рейсов не предусмотрено, сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».
Так, с Одесского железнодорожного вокзала 25 апреля будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- №8 Одесса – Харьков – 22:25;
- №12 Одесса – Львов – 21:31;
- №26 Одесса – Рахов – 15:00;
- №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- №92 Одесса – Славянск – 17:14;
- №106 Одесса – Киев – 22:03;
- №118 Одесса – Измаил – 23:23.