Эвакуационных поездов из Одессы на 25 апреля не предусмотрено

Какие поезда отправятся из Одессы 11 апреля? Сегодня, в понедельник, 11 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться 8 поездов, в том числе один эвакуационный в Ужгород. ПОДРОБНЕЕ

Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород Сегодня, 7 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 поездов, в том числе эвакуационный в Ужгород.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ