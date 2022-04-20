Эвакуационные и регулярные рейсы с Одесского ЖД вокзала 20 апреля

Официальный телеграм-канал Одесского горсовета информирует, что сегодня, 20 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
Регулярные:
1. #26 Одесса — Рахов — 14:15
2.#78 Одесса — Ковель — 18:13
3. #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
4. #12 Одесса – Львов – 21:31
5. #54 Одесса-Днепр — 21:56
6.#106 Одесса-Киев -22:03
7.#8 Одесса-Харьков — 22:25
Эвакуационные:
1. #238 Одесса — Ужгород — 22:32
2. #136 Одесса — Черновцы-20:49
Проезд на эвакуационных поездах бесплатный. Предпочтение при посадке отдается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 60 лет.