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Эвакуация: все поезда с юга и востока Украины сделали эвакуационными

Эвакуация: все поезда с юга и востока Украины сделали эвакуационными

Укрзализныця делает все рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться привычными поездами. В частности, из Одессы будут ходить 5 таких поездов: №25/26 Одесса – Рахов; №35/36 Одесса – Перемышль; №37/38 Одесса – Ужгород; №77/78 Одесса – Ковель; №135/136 Одесса – Черновцы.

  • №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • №3/4 Запорожье – Ужгород
  • №5/6 Мариуполь – Рахов
  • №7/8 Киев – Черновцы
  • №15/16 Харьков – Рахов
  • №17/18 Харьков – Ужгород
  • №21/22 Харьков – Трускавец
  • №25/26 Одесса – Рахов
  • №29/30 Киев – Ужгород
  • №31/32 Кривой Рог – Ужгород
  • №35/36 Одесса – Перемышль
  • №37/38 Одесса – Ужгород
  • №41/42 Днепр – Трускавец
  • №45/46 Краматорск – Ужгород
  • №49/50 Киев – Трускавец
  • №55/56 Киев – Рахов
  • №57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одесса – Ковель
  • №81/82 Киев – Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)
  • №91/92 Киев – Львов
  • №95/96 Киев – Рахов
  • №97/98 Киев – Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман – Львов
  • №119/120 Запорожье – Львов
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта
  • №149/150 Полтава – Черновцы
  • №135/136 Одесса – Черновцы
  • №249/250 Киев – Черновцы
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск
  • № 705 Дарница – Киев Пас – Львов
  • № 715 Дарница – Киев Пас – Львов
  • № 723 Харьков – Львов
  • №747 Киев – Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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