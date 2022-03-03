Эвакуация: все поезда с юга и востока Украины сделали эвакуационными

Укрзализныця делает все рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться привычными поездами. В частности, из Одессы будут ходить 5 таких поездов: №25/26 Одесса – Рахов; №35/36 Одесса – Перемышль; №37/38 Одесса – Ужгород; №77/78 Одесса – Ковель; №135/136 Одесса – Черновцы.

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье – Ужгород

№5/6 Мариуполь – Рахов

№7/8 Киев – Черновцы

№15/16 Харьков – Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков – Трускавец

№25/26 Одесса – Рахов

№29/30 Киев – Ужгород

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№35/36 Одесса – Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№41/42 Днепр – Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№49/50 Киев – Трускавец

№55/56 Киев – Рахов

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса – Ковель

№81/82 Киев – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев – Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№119/120 Запорожье – Львов

№129/130 Кременчуг – Ворохта

№149/150 Полтава – Черновцы

№135/136 Одесса – Черновцы

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 723 Харьков – Львов

№747 Киев – Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.