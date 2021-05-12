Этот день в истории: землетрясение в китайской провинции Сычуань

В 2008 году 12 мая в китайской провинции Сычуань произошло мощнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 7,9 баллов по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, Непале, Монголии и России.

Землетрясение зафиксировали в сейсмически активном разломе Лунмэньшань, который проходит по западному краю Сычуаньской котловины, отделяя её от Сино-Тибетских гор.

По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли почти 70 тысяч человек, пропало без вести порядка 18 тысяч человек и более 288 тысяч пострадали.

Отметим, в августе 2008 года в Пекине проводились Олимпийские игры. В связи с трагедией эстафету Олимпийского огня приостановили. Флаг Китая на соревнованиях выносили легендарный китайский баскетболист Яо Мин и школьник Линь Хао, который спас двух своих товарищей из-под развалин.

Фото: Reuteres