Этот день в истории: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе

Ровно 11 лет назад, 20 апреля 2010 года, в 80 километрах от побережья штата Луизиана (США) в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа Deepwater Horizon.

Эта авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф. В результате взрыва на установке Deepwater Horizon погибло 13 и пострадало 17 человек.

Через поврежденные трубы скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5 % площади Мексиканского залива.

От нефти пострадали все штаты США, имеющие выход к Мексиканскому заливу. На побережье залива обнаружили 6 814 мёртвых животных, в том числе 6 104 птицы, 609 морских черепах, 100 дельфинов и других млекопитающих.

Фото: britannica.com