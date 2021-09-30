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Этот день в истории: «Волшебной флейте» Моцарта 230 лет

Этот день в истории: «Волшебной флейте» Моцарта 230 лет

Ровно 230 лет назад, 30 сентября 1791 года, в венском театре «Ауф дер Виден» впервые представили оперу «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта.

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Опера имела огромный успех у зрителей. Либретто к ней написал антрепренер Эммануэль Шиканедер. Он вдохновлялся популярными в то время народными феериями, полными экзотических чудес.

«Волшебная флейта» стала последним творением Моцарта. По легенде, на смертном одре композитор пожелал послушать именно ее, напевая песенку Папагено.

Между тем, Моцарт и Шиканедер были масонами. Таинственность и мистическую символику ордена они отобразили в произведении. В связи с чем, есть версия, что смерть Моцарта «ускорили» члены общества, так как он высмеял в «Волшебной флейте» масонские ритуалы. По другой информации, Моцарт в опере масонство не высмеял, а воспел, и венская ложа сама выступила заказчиком этого произведения.

Отметим, Моцарт прожил всего 35 лет. Он скончался 5 декабря 1791 в Вене в результате хронического заболевания, осложненного острой инфекцией, возможно, стрептококковой. Многие врачи считают, состояние композитора усугубили принятые в те времена методы лечения, например, кровопускание.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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