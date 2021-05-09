Этот день в истории: в СССР впервые отметили День Победы

В 1945 году 9 мая в СССР отметили День Победы в Великой отечественной войне.

Празднование Дня Победы 9 мая в Советском Союзе было введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

До этого ночью 7 мая 1945 года во французском Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Однако руководитель СССР Иосиф Сталин отказался признавать этот документ и потребовал подписать его заново на территории Германии. Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта. Произошло это в пригороде Берлина Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая.

Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с Германией была окончена де-юре 25 января 1955 года принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения.

Отметим, в Украине в 2015 году этот праздник официально переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.