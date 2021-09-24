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Этот день в истории: в Лондоне появился памятник Шерлоку Холмсу

Этот день в истории: в Лондоне появился памятник Шерлоку Холмсу

В 1992 году 24 сентября в Лондоне у станции метро на Бейкер-стрит открыли памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу. Автором трехметровой бронзовой скульптуры стал англичанин Джон Даблдей.

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Однако это не первая статуя, посвященная литературному персонажу, созданному английским писателем Артуром Конан Дойлем. До этого памятник Холмсу появился в 1988 году в Мейрингене (Швейцария), следующий открыли в Каруидзаве (Япония), а в 1991 году бронзового сыщика установили на Пикарди-плейс в Эдинбурге, где родился Дойл.

Помимо этого, существует множество памятных знаков, связанных с именем Шерлока. Так, мемориальные доски украшают бар «Критерион» на Пиккадилли, где Ватсон впервые узнал о Холмсе, химическую лабораторию больницы Св.Бартоломью, где произошла их первая встреча, окрестности Рейхенбахского водопада (Швейцария) и Майванда (Афганистан), где Ватсон получил свое загадочное ранение.

А в марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит, 221б открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Именно по этому адресу жили вымышленные герои писателя, и сюда приходили тысячи реальных писем читателей.

Фото: timeout.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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