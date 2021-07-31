Этот день в истории: украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд

В 1994 году 31 июля на соревнованиях в итальянском посёлке Сестриере украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул с шестом на высоту 6 м 14 см.

Первую свою золотую медаль спортсмен выиграл в возрасте 19 лет на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году. Уже в следующем году он установил свой первый мировой рекорд на соревнованиях в Братиславе, взяв высоту 5 м 85 см.

Последний рекорд Бубки на открытых стадионах — 6 м 14 см — побил в прошлом году шведский спортсмен Арман Дюплантис. На соревнованиях в Риме он прыгнул на 1 см выше — 6 м 15 см.

Предыдущий рекорд по прыжкам в закрытых помещения украинский спортсмен установил в Донецке в 1993 году, прыгнув на 6 м 15 см. Однако в 2014 году француз Рено Лавиллени преодолел эту планку на 1 см — 6 м 16 см.

Всего Бубка за свою спортивную карьеру установил 35 мировых рекордов.

Фото: european-athletics.com