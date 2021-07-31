Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд

Этот день в истории: украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд

В 1994 году 31 июля на соревнованиях в итальянском посёлке Сестриере украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул с шестом на высоту 6 м 14 см.

Первую свою золотую медаль спортсмен выиграл в возрасте 19 лет на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году. Уже в следующем году он установил свой первый мировой рекорд на соревнованиях в Братиславе, взяв высоту 5 м 85 см.

Последний рекорд Бубки на открытых стадионах — 6 м 14 см — побил в прошлом году шведский спортсмен Арман Дюплантис. На соревнованиях в Риме он прыгнул на 1 см выше — 6 м 15 см.

Предыдущий рекорд по прыжкам в закрытых помещения украинский спортсмен установил в Донецке в 1993 году, прыгнув на 6 м 15 см. Однако в 2014 году француз Рено Лавиллени преодолел эту планку на 1 см — 6 м 16 см.

Всего Бубка за свою спортивную карьеру установил 35 мировых рекордов.

Фото: european-athletics.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить