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Этот день в истории: страшный пожар в Риме

Этот день в истории: страшный пожар в Риме

В ночь с 18 на 19 июля 64 года в Риме вспыхнул пожар. Сначала загорелись уличные лавки, а к утру пламя охватило большую часть города.

Огонь уничтожил множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений. Погибли сотни горожан.

В те дни ходили слухи о том, что пожар организовали специально по приказу императора Нерона, та как он планировал «расчистить» столицу для дальнейшей грандиозной перестройки. По легенде, когда императору донесли о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои.

Пожар продолжался пять дней. Для погорельцев Нерон открыл свои дворцы и обеспечил снабжение города продовольствием.

В инциденте император обвинил христианскую общину. В результате в Римской империи начались первые гонения на христиан.

В память о пожаре Нерон заложил «Золотой дворец Нерона», но его не достроили. Этот дворцовый комплекс до сих пор является самой большой из всех монарших резиденций, построенных в Европе, а в мире уступает лишь «Запретному городу» – резиденции китайских императоров.

Фото: peopleandcountries.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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