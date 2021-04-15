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Этот день в истории: первая выставка художников-импрессионистов

Этот день в истории: первая выставка художников-импрессионистов

В 1874 году 15 апреля в Париже открылась первая в истории выставка художников-импрессионистов. Свои работы показали Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Огюст Ренуар и еще 26 авторов.

Выставку организовало «Анонимное общество живописцев, скульпторов и граверов» в бывшей мастерской фотографа Надара, которая находилась на бульваре Капуцинок.

Вскоре об этой экспозиции в журнале «Le Charivari» вышла критическая статья журналиста Луи Леруа. Он с пренебрежением отозвался о художниках, в частности он возмутился картиной Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Отсюда и появился термин «импрессионизм», в переводе с французского означающий «впечатление».

Событие тогда не принесло художникам ни признания, ни заказов, ни денег — одно разочарование.

Всего с 1874 по 1886 годы провели восемь таких выставок, последняя из них совпала с распадом импрессионизма как единого и цельного течения.

Фото: painteropedia.ru

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