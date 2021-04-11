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Этот день в истории: освобождение Бухенвальда

Этот день в истории: освобождение Бухенвальда

В 1945 году 11 апреля к одному из крупнейших концлагерей в Германии Бухенвальду подошли американские войска.

В этот же день в лагере заключенные устроили восстание — соединения СС отступили. В память об этом событии учредили Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Бухенвальд находился возле Веймара в Тюрингии. Уничтожать массово людей там начали с лета 1937 года. С этого времени и по апрель 1945 года здесь заключили 250 тыс. человек.

У Бухенвальда было 138 концлагерей-филиалов, в некоторых из них создали оружейные фабрики. Особенно много людей погибло в филиале Бухенвальда — Дора-Миттельбау.

После передачи Бухенвальда СССР в августе 1945 года в нём организовали  спецлагерь № 2 НКВД для интернированных, служивший для интернирования нацистских военных преступников. Согласно советским архивным данным, до окончательной ликвидации лагеря в 1950 году в нём погибло более 7000 заключённых.

В 1958 году на территории лагеря основали мемориальный комплекс «Бухенвальд».

Данные о преступлениях в Бухенвальде легли в основу романа Эриха Марии Ремарка «Искра жизни».

Фото: time.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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