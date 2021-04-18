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Этот день в истории: основание Общества Красного Креста в Украине

Этот день в истории: основание Общества Красного Креста в Украине

Украинскому Обществу Красного Креста сегодня исполняется 103 года. В 1918 году 18 апреля в Киеве завершился первый съезд организации в Украине, после чего она приступила к работе.

В те тяжелые времена Красный Крест помогал беженцам, военнопленным, инвалидам, сиротам. Организовывал лазареты, госпитали и пунктов питания для всех нуждающихся. Более того, активисты общества построили общественные прачечные и бани, оборудовали фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и магазины санитарной гигиены. Для борьбы с эпидемией тифа украинский Красный Крест создал лечебные пункты на тысячи мест.

В голодные 1921–1923 годы Красный Крест организовал бесплатные столовые и раздавал крестьянам продовольственные пайки.  Во время Второй мировой войны волонтёры подготовили и направили на фронт более 100 тысяч медсестёр, санинструкторов и сандружинниц.

Сейчас Общество Красного Креста Украины является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и насчитывает более 6,3 миллиона активистов и сторонников. Его программы финансируются за счет пожертвований и договоренностей о сотрудничестве. В первую очередь общество помогает одиноким старикам и инвалидам, а также тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.

Фото: bykvu.com

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