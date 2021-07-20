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Этот день в истории: основана Международная шахматная федерация

Этот день в истории: основана Международная шахматная федерация

В 1924 году 20 июля во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр основали Международную шахматную федерацию (ФИДЕ, FIDE – Federation Internationale des Echecs).

До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения Всемирных шахматных олимпиад или «Турниров наций», а с 1927 года чемпионатов мира среди женщин. С 1950 года стала присваивать звание международных гроссмейстеров среди мужчин, с 1976 года – среди женщин.

В 1980 году шахматная федерация становится членом ЮНЕСКО. Под эгидой ФИДЕ проводятся все официальные шахматные соревнования: личное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди студентов, личное юношеское первенство мира, командное первенство Европы, Кубок европейских чемпионок, Панамериканские индивидуальные соревнования.

Ежегодно 20 июля отмечается Международный день шахмат.

Фото: chess.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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