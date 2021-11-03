Этот день в истории: кто взорвал Успенский собор в Киеве?

Почему взорвали Успенский собор в Киеве?

Считается, что взрыв собора организовали фашисты, оккупировавшие Киев. Накануне разрушения под руководством рейхскомиссара Эриха Коха массово вывозились ценности из храма, среди них были литой серебряный престол из алтаря, серебряные царские врата, серебряные ризы, снятые с икон, гробницы, Евангелия в драгоценных окладах, собрание тканей и парчи, а также около двух тысяч других драгоценностей. Согласно данной версии, Успенский собор взорвали, чтобы скрыть следы его разграбления.

Но есть мнение, что храм уничтожили агенты НКВД или партизаны с целью ликвидации посещавшего его президента Словакии Тисо.

В 2000 году Успенский собор восстановили.

История Успенского собора Киево-Печерской лавры

Успенский собор Киево-Печерской лавры строили в 1073–1089 годах зодчие из Константинополя. Сооружение вызвало неописуемый восторг современников. Это был один из самых крупных по размерам памятников древнерусской архитектуры. Его пропорции ширины к длине (2:3) стали каноническими для других храмов древней Руси.

В 1230 году здание сильно пострадало в результате землетрясения, а в 1240 году его разграбили монголы хана Батыя. Собор отремонтировали в 1470 году, однако уже в 1482 вновь разграбили. На этот раз мародерами оказались крымские татары хана Менгли-Гирея. Впоследствии памятник восстановили, но в 1718 году он очень пострадал от пожара. Через 10 лет его снова привели в порядок, а также раскрасили и украсили в стиле барокко.

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Фото: was.media