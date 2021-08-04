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Этот день в истории: кто придумал шампанское?

Этот день в истории: кто придумал шампанское?

В 17 веке монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами в аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани. А на досуге он экспериментировал с производством различных вин.

В итоге у него получился удивительный напиток с пузырьками. Есть версия, что он представил своё изобретение своей братии 4 августа 1668 года.

Однако сказать, что именно Периньон придумал шампанское, нельзя. Известно, что игристое вино производилось в области Лиму в Лангедоке еще около 1535 года. Имя изобретателя затерялось в истории. Тем не менее Пьер сделал много улучшений в процессе производства этого напитка. Он открыл секрет купажирования, соединения сока разных сортов винограда и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ. До этого игристое вино взрывало бочки. Именно Периньон догадался делать затычки из коры пробкового дуба. Позже в честь него назвали известную марку шампанского «Дом Периньон».

Фото: chaumette.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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