Этот день в истории: кто придумал растворимый кофе?

В 1938 году 24 июля швейцарская компания Nestlé выпустила первую партию самого известного в мире бренда растворимого кофе — Nescafé.

Создал этот растворимый кофейный порошок специалист компании Nestlé Макс Моргенталер. Кофе включили в рацион американских солдат. После Второй мировой войны напиток начал завоевывать США, а затем и другие страны мира.

Но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

Пять лет спустя английский химик Дж.К. Вашингтон обратил внимание на порошковый налет, оседавший на стенках его турки. После серии экспериментов он наладил первое производство растворимого кофе. В 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар – первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе «Red E Coffee». А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США в годы Первой мировой войны. Легкость приготовления горячего бодрящего напитка в полевых условиях быстро оценили американские солдаты. Однако этот кофе был неочень вкусным, поэтому и не прижился.

Фото: foodbay.com