Этот день в истории: кто придумал микроволновую печь?

В 1945 году 8 октября американский инженер и изобретатель Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.
По легенде, Спенсера на создание микроволновой печи вдохновила работа магнетрона (электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение). Когда изобретатель стоял возле прибора, он заметил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он увидел, что нагрелся бутерброд, положенный на включённый магнетрон.
Как работает микроволновая печь?
Разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от нагревания поверхности, как в классической печи, а за счет проникновения радиоволны в пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления.
Когда массово начали выпускать микроволновые печи?
Первые СВЧ-печки предназначались для армейских столовых и больших ресторанов. Они были в виде шкафов высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года. Первую серийную бытовую микроволновую печь начала выпускать японская фирма Sharp в 1962 году.
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