Этот день в истории: кто придумал микроволновую печь?

По легенде, Спенсера на создание микроволновой печи вдохновила работа магнетрона (электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение). Когда изобретатель стоял возле прибора, он заметил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он увидел, что нагрелся бутерброд, положенный на включённый магнетрон.

Как работает микроволновая печь?

Разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от нагревания поверхности, как в классической печи, а за счет проникновения радиоволны в пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления.

Когда массово начали выпускать микроволновые печи?

Первые СВЧ-печки предназначались для армейских столовых и больших ресторанов. Они были в виде шкафов высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года. Первую серийную бытовую микроволновую печь начала выпускать японская фирма Sharp в 1962 году.

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