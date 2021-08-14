Этот день в истории: кто придумал электрический счетчик?

В начале XIX века различные ученые стали активно изучать электромагнитизм. Вскоре к ним присоеденились практики. Тогда изобрели гидротурбину, трансформатор тока, электродвигатель, динамо-машину, электрическую лампу. Развитие систем освещения потребовало применения устройств измерения и стандартизации учёта электроэнергии.

В 1888 году американец Оливер Шелленгбергер разработал и запатентовал первый счётчик электроэнергии для переменного тока. Следующий «Электрический счётчик для переменных токов» запатентовал в 1889 году венгр Отто Титуц Блати, а 1894 году Шелленбергер по заказу компании Westinghouse создал индукционный счётчик ватт-часов.