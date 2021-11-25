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Этот день в истории: кто придумал динамит?

Этот день в истории: кто придумал динамит?

В 1967 году 25 ноября шведский химик и изобретатель Альфред Нобель получил патент на производство динамита.

Как появился динамит?

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Имя Альфреда Нобеля ассоциируется с самой престижной премией в различных областях науки, названной в его честь — Нобелевской премией. Однако не все знают, что именно этот человек получил патент на динамит. Вместе с тем появлению динамита предшествовало открытие итальянского учёного Асканьо Собреро. В 1847 году во время опытов с глицерином и кислотами он сумел синтезировать новое химическое вещество – нитроглицерин.

В чистом виде нитроглицерин очень взрывоопасен, что создаёт трудности при его хранении и транспортировке. Поэтому требовался какой-то стабилизатор, поиском которого и занялся Альфред Нобель.  Ему удалось выяснить, что хорошими стабилизирующими свойствами обладает вещество диатомит или кизельгур. Смешанный в определённой пропорции новый состав c тех пор стали массово использоваться в горнорудной промышленности.

Куда Нобель потратил деньги от продажи динамита?

К 1890-м годам под управлением Нобеля были уже десятки предприятий, производивших тысчи тонн динамитов в год. Всё заработанное в основном на динамите и нефти состояние, около 32 миллионов крон, Нобель завещал для образования фонда, ежегодно вручающего Нобелевские премии.

К 1910 году производство динамита в мире достигло сотни тысяч тонн в год. На одном только строительстве Панамского канала израсходовали несколько миллионов тонн динамита. К 1920-м годам число производимых марок динамита стало исчисляться сотнями, хотя тогда уже наметилась тенденция к их замене более новыми, безопасными и эффективными экономически взрывчатыми веществами.

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Фото: biography.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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