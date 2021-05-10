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Этот день в истории: Колумб открыл Каймановые острова

Этот день в истории: Колумб открыл Каймановые острова

В 1503 году 10 мая испанский мореплаватель Христофор Колумб по пути в Новый Свет открыл Каймановые острова.

В 1503 году 10 мая испанский мореплаватель Христофор Колумб по пути в Новый Свет открыл Каймановые острова. Изначально их назвали Лас-Тортугас (Черепахи), так как там было много черепах. А с 1530 года за ними закрепилось название Каймановые.

Острова долгое время оставались необитаемыми, но при этом были важным промежуточным пунктом для кораблей, ходивших в Карибском море. Здесь моряки охотились на черепах, что почти привело к их полному уничтожению.

В 1670 года контроль над островами Кайман закрепился за Британией, которая управляла островами через губернатора на Ямайке.

На островах оседали только моряки, потерпевшие кораблекрушение, а также пираты и должники, бежавшие от своих кредиторов. Постоянное поселение на Большом Каймане появилось только в 1730-х годах, а Кайман-Брак и Малый Кайман были заселены лишь с 1833.

Сегодня острова Кайман — процветающий офшорный финансовый центр. Там зарегистрировано около 100 тыс. компаний, в том числе почти 500 банков, 800 страховых обществ, 5 тыс. паевых фондов. В 1997 году здесь открыли фондовую биржу. Основа местной экономики — туристический бизнес, а всё продовольствие и потребительские товары импортируются. При этом у островитян один из наивысших показателей уровня доходов на душу населения.

Фото: departures.com

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