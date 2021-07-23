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Этот день в истории: когда запретили убивать китов?

Этот день в истории: когда запретили убивать китов?

В 1986 году 23 июля Международная китобойная комиссия запретила китовый промысел. Запрет действует до сих пор.

Одними из первых китобоев были скандинавы и баскские мореходы. Они использовали небольшие парусные суда и поражали свою добычу гарпунами с гребных шлюпок.

По мере улучшения конструкции судов люди стали убивать кашалотов. В 18 и 19 столетиях китобои Новой Англии, Британии и Голландии двигались сначала в южную часть Атлантического океана, а затем поворачивали на запад и шли в Тихий океан вокруг мыса Горн, либо поворачивали на восток и шли в Индийский океан вокруг Мыса Доброй Надежды.

В первой половине XIX века китобойный промысел начался в Южной Африке и на Сейшельских Островах. К этому времени китобои Арктики проникли далеко в ледяные воды Гренландии, в Дэвисов пролив и к Шпицбергену, где они добывали гренландских и гладких китов и, позже, горбачей.

Китов убивали ради жира и китового уса. Добыча мяса стала играть роль лишь со второй половины XX века. Мясо использовалось для изготовления колбасы.

После введения запрета на китовый промысел ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение.

Отметим, сейчас в ограниченных объемах китобойный промысел практикуют некоторые аборигенные народы как одно из традиционных занятий. Также разрешено вылавливать китов в научных целях.

По последним подсчетам в течение XX века люди уничтожили не менее 2.9 миллионов китов. А популяция серого кита, существовавшая в Северной Атлантике, полностью исчезла к началу 18 столетия.

Фото: ferra.ru

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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