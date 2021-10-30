Этот день в истории: когда взорвали самую мощную бомбу?

Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, в СССР провели испытание самой мощной в истории термоядерной авиационной бомбы. На Западе её назвали «Царь-бомбой».

Кто разработал «Царь-бомбу»?

Разработка сверхмощной бомбы велась с 1956 по 1959 год. В процессе участвовала группа советских физиков (Андрей Сахаров, Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий Смирнов и другие) под руководством Игоря Курчатова. Мощность изделия достигала 100 мегатонн. На Западе из-за огромных размеров и мощности её прозвали «Царь-бомба». Также она была известна как Кузькина мать. Это название связывали с известным выражением тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, который на встрече с вице-президентом США Ричардом Никсоном обещал показать кузькину мать Западу. Сами создатели термоядерного устройства обозначали его кодовым словом «Иван» или просто «изделие В».

Испытание Никита Хрущёв велел отложить, так как надеялся наладить отношения с США. Но ситуация не улучшилась.

Как проходили испытания «Царь-бомбы»?

Испытания «Царь-бомбы» решили провести 30 октября 1961 года на ядерном полигоне «Сухой Нос», который расположен на острове Новая Земля. Бомбу сбросили с самолета-носителя на высоте примерно 10 тыс. метров в пределах полигона.

Последствия испытания «Царь-бомбы»:

вспышку от взрыва наблюдали на расстоянии более 1000 км в Норвегии, Гренландии и на Аляске;

ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров;

взрывная волна трижды обогнула земной шар;

в 780 км от взрыва в посёлке на острове Диксон выбило стёкла в окнах;

в сотни километрах от взрыва пропала на 40 минут радиосвязь;

радиоактивное загрязнение в районе эпицентра составило не более 1 миллирентген/час и не предоставляло опасности для участников испытания.

Зачем взорвали «Царь-бомбу»?

Испытание устройства такой мощности было не более чем политической акцией. Тогда Советский Союз продемонстрировал свой потенциал в создании ядерного арсенала неограниченной мощности. Царь-бомба произвела ошеломляющий эффект на руководство многих стран. Она остаётся самым мощным взрывным устройством в истории человечества.

5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

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