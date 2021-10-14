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Этот день в истории: когда впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона?

Этот день в истории: когда впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона?

В 1843 году 14 октября в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-х летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди.

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Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал «Свадебный марш», который сегодня традиционно звучит на многих свадьбах по всему миру.

Когда «Свадебный марш» начали играть на свадьбах?

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона сыграли во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви святого Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Но настоящую популярность композиция завоевала после того, как прозвучала на церемонии бракосочетания принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха 25 января 1858 года.

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Фото: pixabay.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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