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Этот день в истории: когда в Париже появилось кабаре «Мулен Руж»?

Этот день в истории: когда в Париже появилось кабаре «Мулен Руж»?

В 1889 году 6 октября в Париже ночное кабаре «Мулен Руж» впервые приняло посетителей.

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Легендарное злачное заведение у подножия Монмартра открыли антрепренер Шарль Зидлер и воротила развлекательной индустрии Жозеф Оллер. Название оно получило от деревянной мельницы, созданной декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом.

Что впечатлило гостей «Мулен Руж»?

Интерьер заведения впечатлил гостей. Они увидели огромный танцзал в свете газовых ламп, бархат на стенах и деревянного слона, из брюха которого мужчины могли пить абсент, рассматривая танцующих красоток. Но главным в кабаре стал канкан. Его исполняли с шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре «Элизе-Монмартр».

Кто из знаменитостей бывал в «Мулен Руж»?

В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и люди искусства и аристократы. Среди клиентов заведения были Тулуз-Лотрек, Пикассо, Оскар Уайльд и даже принц Уэльский.

Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа. Здесь по-прежнему танцуют канкан.

Фото: veditour.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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