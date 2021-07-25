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Этот день в истории: когда появился первый «ребенок из пробирки»?

Этот день в истории: когда появился первый «ребенок из пробирки»?

В 1978 году 25 июля в английском городе Олдем родилась Луиза Браун. Она стала первым человеком, зачатым в результате искусственного оплодотворения.

Чудо стало возможным благодаря британскому учёному Роберту Эдвардсу. Он начал изучать процесс оплодотворения у человека еще в 1950-е годы. К этому времени уже были определенные успехи в искусственном оплодотворении самки кролика. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что жизненный цикл яйцеклеток человека существенно отличается от жизненного цикла яйцеклеток крольчихи. Эдвардс и другие исследователи изучили, как именно происходит созревание женских половых клеток, какое влияние на этот процесс оказывают различные гормоны и в какой момент яйцеклетка и сперматозоиды готовы к оплодотворению.

В 1969 году впервые в мире в лабораторных условиях удалось оплодотворить яйцеклетку человека. Через десять лет, в 1978 году, вместе с гинекологом Патриком Стептоу Эдвардс провел операцию по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) Лесли Браун, которая не могла забеременеть из-за непроходимости фаллопиевых труб. В результате родилась девочка весом 2,6 кг. Назвали её Луиза.

Благодаря открытию Роберта Эдвардса на свет появилось более миллиона «детей из пробирки». В 2010 году учёный получил Нобелевскую премию по медицине.

Фото: timesofisrael.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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