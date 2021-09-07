Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: когда появился Интерпол?

Этот день в истории: когда появился Интерпол?

В 1923 году 7 сентября в Вене на Международном конгрессе криминальной полиции учредили Международную комиссию криминальной полиции (ICPО). Эта дата считается днём основания Интерпола.

Организацию создали для координации действий отдельных стран по борьбе с преступностью. В конце 30-х годов руководить ей начали нацисты, из-за этого большинство стран перестали участвовать в ICPО.

В 1946 году организация возродилась со штаб-квартирой в Париже. Через десять лет она стала называться «Международная организация уголовной полиции — Интерпол».

Сегодня задачами Интерпола является координация деятельности правоохранительных органов разных стран в борьбе с организованной преступностью, контрабандой наркотиков, фальшивомонетчиками, детской порнографией, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом.

Интерпол налаживает связи по борьбе с преступностью даже между теми странами, между которыми нет дипломатических отношений. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. Членами организации являются 194 государства.

Фото: depositphotos.com

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить