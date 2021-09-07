Этот день в истории: когда появился Интерпол?

В 1923 году 7 сентября в Вене на Международном конгрессе криминальной полиции учредили Международную комиссию криминальной полиции (ICPО). Эта дата считается днём основания Интерпола.

Организацию создали для координации действий отдельных стран по борьбе с преступностью. В конце 30-х годов руководить ей начали нацисты, из-за этого большинство стран перестали участвовать в ICPО.

В 1946 году организация возродилась со штаб-квартирой в Париже. Через десять лет она стала называться «Международная организация уголовной полиции — Интерпол».

Сегодня задачами Интерпола является координация деятельности правоохранительных органов разных стран в борьбе с организованной преступностью, контрабандой наркотиков, фальшивомонетчиками, детской порнографией, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом.

Интерпол налаживает связи по борьбе с преступностью даже между теми странами, между которыми нет дипломатических отношений. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. Членами организации являются 194 государства.

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