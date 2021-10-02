Этот день в истории: когда появилась католическая организация «Опус Деи»?

В Мадриде 2 октября 1928 года католический священник Хосемарией Эскрива де Балагер основал «Опус Деи», что на латыни означает «дело Божие».

Организация подчиняется Папе Римскому и помогает верующим обрести святость в повседневной жизни, в том числе и в профессиональной деятельности. С той целью во многих странах «Опус Деи» проводит различные мероприятия, распространяет Евангелие, открывает университеты, школы и т. д. Членами организациями могут стать как священнослужители, так и миряне.

Между тем многие католические эксперты считают «Опус Деи» закрытой организацией. Также есть свидетельства, что в ней используются сектантские практики.

Интересные факты об «Опус Деи»

В романе Дэна Брауна «Код да Винчи» «Опус Деи» представляется тайной организацией, которая скрывает важную информацию для верующих.

Церковь Святого Петра в Вене находится на попечении священников «Опус Деи».

Хосемария Эскрива де Балагер, основавший «Опус Деи», причислен к лику святых.

Главное учебное заведение «Опус Деи» — Папский университет Святого Креста в Риме.