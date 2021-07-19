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Этот день в истории: когда открылось метро в Париже?

Этот день в истории: когда открылось метро в Париже?

Парижское метро открыли 19 июля 1900 года ко Всемирной выставке. Проект метро разрабатывал Фюльжанс Бьенвеню.

Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонеившить от оси ули, можно было попасть в подвалы и погреба домов. Из-за недостаточной ширины улиц у некоторых станций искривленная платформа.

Первые станции оформлялись в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром.

Метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию Парижа, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов.

У метрополитена 14 пронумерованных «больших» линий, плюс 2 короткие (3bis и 7bis) – бывшие ответвления 3-й и 7-й линий. Длина путей – около 220 км, 387 станций (в том числе пересадочные). Практически все линии подземные.

Фото: soundlandscapes.wordpress.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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