Этот день в истории: когда открылось метро в Париже?

Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонеившить от оси ули, можно было попасть в подвалы и погреба домов. Из-за недостаточной ширины улиц у некоторых станций искривленная платформа.

Первые станции оформлялись в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром.

Метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию Парижа, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов.

У метрополитена 14 пронумерованных «больших» линий, плюс 2 короткие (3bis и 7bis) – бывшие ответвления 3-й и 7-й линий. Длина путей – около 220 км, 387 станций (в том числе пересадочные). Практически все линии подземные.

Фото: soundlandscapes.wordpress.com