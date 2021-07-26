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Этот день в истории: когда началась кубинская революция?

Этот день в истории: когда началась кубинская революция?

Утром 26 июля 1953 года группа кубинских повстанцев-революционеров во главе с малоизвестным тогда Фиделем Кастро попыталась взять казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба.

Штурм крепости Монкада и атака против правительства Ф. Батисты завершились полным провалом. Большинство повстанцев арестовали. Фиделя Кастро приговорили к 15 годам тюрьмы. Но в мае 1955 года под давлением общественности его амнистировали и выслали за пределы Кубы. Он и его сподвижники обосновались в Мексике.

Кастро не оставил надежду свергнуть диктатора. В США и Мексике ему удалось организовать «Движение 26 июля». Революционеры стали активно готовиться к вооруженному перевороту.

2 декабря 1956 года к берегам Кубы причалила яхта «Гранма» с Фиделем и его сторонниками на борту. В первом бою с правительственными войсками революционеры были разгромлены, но 12 человек во главе с Кастро пробились в горы Сьерра-Маэстра. Фидель организовал повстанческую армию, которая в конце 1958 года разгромила правительственные войска.

1 января 1959 года повстанцы вступили в Гавану, где Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников-революционеров.

Ежегодно 26 июля отмечается День На всех площадях в этот день кубинцы проводят карнавалы, концерты и, конечно же, демонстрации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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