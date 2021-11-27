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Этот день в истории: когда на Марс прилетел первый космический аппарат?

Этот день в истории: когда на Марс прилетел первый космический аппарат?

Ровно 50 лет назад, 27 ноября 1971 года, до Марса добрался первый искусственный космический объект.

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В 1971 году 27 ноября в истории космонавтики произошло очередное эпохальное событие. В этот день поверхности Марса впервые достиг модуль советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Марс-2».

Когда запустили первый модуль на Марс?

Запуск АМС осуществлялся в рамках советской космической программы «Марс». «Марс-2» состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата. Этот тандем должен был исследовать орбиту и поверхность планеты.

Запустили ракету-носитель 19 мая 1971 года с космодрома Байконур. Полёт продолжался более шести месяцев, после чего АМС «Марс-2» приблизилась к Марсу на расстояние 1380 км.

Что пошло не так?

Дальнейшие события пошли не по плану. Из-за программной ошибки в бортовом компьютере спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты. Таким образом, миссия АМС «Марс-2» оказалась выполненной только частично. Станция вошла на орбиту Марса и работала на ней около восьми месяцев. За это время протестировали новейшие системы, в том числе систему автономной космической навигации.

Отметим, 2 декабря 1971 года другая советская АМС «Марс-3» сумела доставить на поверхность Марса спускаемый аппарат методом мягкой посадки. Несмотря на то, что он проработал на поверхности всего около 14 секунд, это было настоящим прорывом и достижением космонавтики.

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Фото: vaisala.com

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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