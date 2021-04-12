Юбилейная дата: 60 лет назад первый человек полетел в космос

В 1961 году 12 апреля советский старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

С этого момента началась эпоха пилотируемых космических полетов. Прошло ровно 60 лет. В связи с этим событием ежегодно 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос.

Между тем до Гагарина в космосе побывали собаки Белка и Стрелка. В августе 1960 года их отправили в суточный полет, после чего они успешно вернулись на Землю. Судьба животных сложилась и дальше благополучно. Через несколько месяцев после полета Стрелка родила шесть щенков. Жили собаки при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости.

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года. В нем участвовали советский корабль «Союз-19» и американский «Аполлон».

Интересные факты о полете Гагарина:

известные кадры с запуском Гагарина в космос были сняты не в день события, а позднее. Специально для кинохроники космонавт повторил всё, что делал при реальном запуске;

кандидатуру для первого полета в космос выбирали по результатам голосования, которое провели между собой космонавты. Победителем стал Юрий Гагарин;

во время посадки Гагарин едва не умер от нехватки воздуха – когда он катапультировался, в скафандре не открылся воздушный клапан, через который в герметичный костюм должен был поступать кислород. К счастью, неполадку удалось быстро устранить;

Гагарин мог опуститься в ледяную воду Волги. Но космонавту помогла хорошая предполетная подготовка — он смог увести парашют от реки и приземлился недалеко от берега.

Фото: hi-news.ru