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Этот день в истории: когда человек впервые вступил на Луну?

Этот день в истории: когда человек впервые вступил на Луну?

В 1969 году 21 июля американский астронавт Нил Армстронг вступил на Луну. В этот момент он произнёс «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Полёт на Луну совершил корабль «Аполлон-11». На его борту было всего три астронавта. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была проста – совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а двум астронавтам – Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину предстояло в летательном модуле совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов.

Модуль прилунился к Морю Спокойствия 20 июля в 20 часов 17 минут по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность Луны в 02 часа 56 минут 21 июля, через некоторое время к нему присоединился Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход космонавтов на поверхность Луны.

Астронавты собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг и провели сеанс связи с президентом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».

Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – более двух часов. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю.

Фото: silamira.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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