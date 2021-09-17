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Этот день в истории: когда приняли Конституцию США?

Этот день в истории: когда приняли Конституцию США?

В 1787 году 17 сентября в Филадельфии на Конституционном Конвенте приняли Конституцию США. Впоследствии её ратифицировали все 13 существовавших тогда американских штата.

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Этот документ считается первой в мире конституцией в современном понимании. Он основывается на принципе разделения властей между законодательной, исполнительной и судебной властями. Штатам США даются широкие права в сфере законодательства.

В текст Конституции изначально не включили положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественности и демократически настроенных законодателей в 1789 году конгресс принял проект Билля о правах – первые 10 поправок к Конституции, провозглашавших ряд политических, личных и процессуальных прав граждан. Всего в документ было внесено 27 поправок, которые действуют до настоящего времени.

Подлинник Конституции США находится в Национальном архиве США в Вашингтоне. Здесь он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости.

Отметим, ежегодно 17 сентября в США отмечается День Конституции и Гражданства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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