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Этот день в истории: как снимали культовый мультфильм «Бэмби»?

Этот день в истории: как снимали культовый мультфильм «Бэмби»?

В 1942 году 9 августа в Лондоне состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Бэмби».

Мультфильм снимали по повести австрийского писателя Феликса Зальтена, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета — рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях: нежной матери и отце — Великом Князе леса, а также добрых друзьях и злобных недругах.

Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей её закончили только в 1942 году. В процессе художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки, движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали двух четырехмесячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были два скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки, совы и другие обитатели леса. Во время работы изготовили более четырёх миллионов рисунков.

В год премьеры мультфильм провалился в прокате, однако при повторных показах стал культовым. В 1948 году картина получила премию «Золотой глобус».

Фото: itc.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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