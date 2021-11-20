Этот день в истории: как поймали серийного маньяка Чикатило?

Жертвы Андрея Чикатило

Андрей Чикатило был серийным советским маньяком родом из украинского села Яблочное Херсонской области. Его имя стало нарицательным. Свои преступления он совершал в Ростовской области. Но есть предположения, что он также орудовал на территории Украины и Узбекистана.

С 1982 по 1990 год ради удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей он убил как минимум 53 человека. Его жертвами были женщины и дети. Он заманивал их под разными предлогами в безлюдные места. Там жестоко издевался над ними и убивал. Тела некоторых из них насиловал, расчленял и ел.

Как задержали Чикатило?

Первый раз на Чикатило пало подозрение еще в сентябре 1984 года. Его задержали на ростовском Центральном рынке, но вскоре отпустили — не совпала его группа крови с группой спермы, найденной на трупе ребенка. Он продолжил убивать.

Второй раз его поймали в ходе масштабной спецоперации «Лесополоса» 20 ноября 1990 года. В тот день он отпросился с работы и пошел в поликлинику. Он хотел сделать рентген пальца, который во время борьбы ему прокусила его предпоследняя жертва — 16-летний Виктор Тищенко. Оказалось, что палец был сломан.

Маньяк вернулся домой, затем пошёл в киоск за пивом. На обратном пути убийца попытался познакомиться с несовершеннолетними мальчиками. В этот момент его задержали три оперативника.

Отметим, «Лесополоса» была одной из самых масштабных операций советских правоохранителей за всю историю. За время расследования проверили более 200 тысяч человек, попутно раскрыли 1062 преступления, накопили информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучёт поставили 5845 человек и проверили 163 тысяч водителей автотранспорта.

Когда казнили Чикатило?

Судебно-психиатрическая экспертиза Чикатило проводилась три раза и показала его полную вменяемость. На суде мотивацию своих чудовищных преступлений он объяснял так: «Я делал это не ради сексуального удовлетворения. Скорее, это меня несколько умиротворяло».

Чикатило казнили 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме.

Фото: The Independent