Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: как поймали серийного маньяка Чикатило?

Этот день в истории: как поймали серийного маньяка Чикатило?

Жертвы Андрея Чикатило

Подписаться

Андрей Чикатило был серийным советским маньяком родом из украинского села Яблочное Херсонской области. Его имя стало нарицательным. Свои преступления он совершал в Ростовской области. Но есть предположения, что он также орудовал на территории Украины и Узбекистана.

С 1982 по 1990 год ради удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей он убил как минимум 53 человека. Его жертвами были женщины и дети. Он заманивал их под разными предлогами в безлюдные места. Там жестоко издевался над ними и убивал. Тела некоторых из них насиловал, расчленял и ел.

Как задержали Чикатило?

Первый раз на Чикатило пало подозрение еще в сентябре 1984 года. Его задержали на ростовском Центральном рынке, но вскоре отпустили — не совпала его группа крови с группой спермы, найденной на трупе ребенка. Он продолжил убивать.

Второй раз его поймали в ходе масштабной спецоперации «Лесополоса» 20 ноября 1990 года. В тот день он отпросился с работы и пошел в поликлинику. Он хотел сделать рентген пальца, который во время борьбы ему прокусила его предпоследняя жертва — 16-летний Виктор Тищенко. Оказалось, что палец был сломан.

Маньяк вернулся домой, затем пошёл в киоск за пивом. На обратном пути убийца попытался познакомиться с несовершеннолетними мальчиками. В этот момент его задержали три оперативника.

Отметим, «Лесополоса» была одной из самых масштабных операций советских правоохранителей за всю историю. За время расследования проверили более 200 тысяч человек, попутно раскрыли 1062 преступления, накопили информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучёт поставили 5845 человек и проверили 163 тысяч водителей автотранспорта.

Когда казнили Чикатило?

Судебно-психиатрическая экспертиза Чикатило проводилась три раза и показала его полную вменяемость. На суде мотивацию своих чудовищных преступлений он объяснял так: «Я делал это не ради сексуального удовлетворения. Скорее, это меня несколько умиротворяло».

Чикатило казнили 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме.

Фото: The Independent

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить