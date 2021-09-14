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Этот день в истории: как погибла известная танцовщица Айседора Дункан?

Этот день в истории: как погибла известная танцовщица Айседора Дункан?

В 1927 году 14 сентября в Ницце трагически оборвалась жизнь известной американской танцовщицы-новатора Айседоры Дункан.

В тот день Айседора каталась по Ницце на машине. Её обмотанный вокруг шеи длинный шелковый шарф зацепился за спицу колеса автомобиля и буквально выдернул её из авто, сломав ей шею. Прах Дункан покоится на кладбище Пер-Лашез.

Дункан родилась в Сан-Франциско, но потом семья переехала в Окленд. С 10 лет она серьезно занималась музыкой и танцами, а в 18 уже выступала в ночных клубах Чикаго. Она танцевала босиком в греческом хитоне, чем изрядно шокировала публику. Первый большой упех к ней пришел после гастролей в Будапеште в 1902 году.

Факты об Айседоре Дункан

  • Айседора считается основоположницей свободного танца. Она разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.
  • С 1922 по 1924 год Айседора была замужем за поэтом Сергеем Есениным.
  • Дункан занималась благотворительностью, открывала множество детских танцевальных школ по всему миру.
  • Танцовщица удочерила шесть девочек.
  • Родные её дочь Дердри и сын Патрик погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году она родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения.
  • В её честь назван кратер на Венере.

Напомним, в 1923 году Айседора Дункан гастролировала в Одессе. Три дня – с 1 по 3 февраля – она танцевала перед одесситами, которым представила сложную программу на музыку Вагнера, Шуберта, Штрауса и Шопена.

Фото: lostfilm.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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