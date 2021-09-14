Этот день в истории: как погибла известная танцовщица Айседора Дункан?

В 1927 году 14 сентября в Ницце трагически оборвалась жизнь известной американской танцовщицы-новатора Айседоры Дункан.
В тот день Айседора каталась по Ницце на машине. Её обмотанный вокруг шеи длинный шелковый шарф зацепился за спицу колеса автомобиля и буквально выдернул её из авто, сломав ей шею. Прах Дункан покоится на кладбище Пер-Лашез.
Дункан родилась в Сан-Франциско, но потом семья переехала в Окленд. С 10 лет она серьезно занималась музыкой и танцами, а в 18 уже выступала в ночных клубах Чикаго. Она танцевала босиком в греческом хитоне, чем изрядно шокировала публику. Первый большой упех к ней пришел после гастролей в Будапеште в 1902 году.
Факты об Айседоре Дункан
- Айседора считается основоположницей свободного танца. Она разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.
- С 1922 по 1924 год Айседора была замужем за поэтом Сергеем Есениным.
- Дункан занималась благотворительностью, открывала множество детских танцевальных школ по всему миру.
- Танцовщица удочерила шесть девочек.
- Родные её дочь Дердри и сын Патрик погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году она родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения.
- В её честь назван кратер на Венере.
Напомним, в 1923 году Айседора Дункан гастролировала в Одессе. Три дня – с 1 по 3 февраля – она танцевала перед одесситами, которым представила сложную программу на музыку Вагнера, Шуберта, Штрауса и Шопена.
Фото: lostfilm.info