Этот день в истории: как погибла известная танцовщица Айседора Дункан?

В тот день Айседора каталась по Ницце на машине. Её обмотанный вокруг шеи длинный шелковый шарф зацепился за спицу колеса автомобиля и буквально выдернул её из авто, сломав ей шею. Прах Дункан покоится на кладбище Пер-Лашез.

Дункан родилась в Сан-Франциско, но потом семья переехала в Окленд. С 10 лет она серьезно занималась музыкой и танцами, а в 18 уже выступала в ночных клубах Чикаго. Она танцевала босиком в греческом хитоне, чем изрядно шокировала публику. Первый большой упех к ней пришел после гастролей в Будапеште в 1902 году.

Факты об Айседоре Дункан

Айседора считается основоположницей свободного танца. Она разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.

С 1922 по 1924 год Айседора была замужем за поэтом Сергеем Есениным.

Дункан занималась благотворительностью, открывала множество детских танцевальных школ по всему миру.

Танцовщица удочерила шесть девочек.

Родные её дочь Дердри и сын Патрик погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году она родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения.

В её честь назван кратер на Венере.

Напомним, в 1923 году Айседора Дункан гастролировала в Одессе. Три дня – с 1 по 3 февраля – она танцевала перед одесситами, которым представила сложную программу на музыку Вагнера, Шуберта, Штрауса и Шопена.

Фото: lostfilm.info