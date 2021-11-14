Этот день в истории: как американская журналистка побила рекорд героя Жуля Верна?

Кто такая Нелли Блай?

Нелли Блай — это псевдоним американской журналистки Элизабет Джейн Кокранэ. Она родилась в Кокранс-Миллз, графстве Армстронг (штат Пенсильвания) 5 мая 1864 года. В 21 год она начала работать репортером в газете Pittsburgh Dispatch. Нелли писала о нелегких буднях сотрудниц завода в Питсбурге, жизни в трущобах, коррупции в Мексике.

В 1887 году журналистка переехала в Нью-Йорк и устроилась в газету New York World Джозефа Пулитцера. Одной из первых её затей стала симуляция сумасшествия, чтобы попасть в женский сумасшедший дом на острове Блэкуэлл. Она провела в лечебнице 10 дней, после чего описала ужасные условия содержания пациенток. Статья вызвала резонанс. Такими лечебницами заинтересовалась не только общественность, но и власти. В итоге Департаменту общественной благотворительности и исправительных учреждений существенно увеличили бюджет.

Нелли Блай: вокруг света

Нелли решила побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». 14 ноября 1889 года девушка направилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. По пути она взяла интервью у самого Жюля Верна. Когда она достигла своей цели, писатель отправил телеграмму в редакцию: «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала своё упорство. Ура в её честь! Жюль Верн».

Отважная Блай, в отличие от вымышленного персонажа Филеаса Фогга, совершила кругосветное путешествие ровно за 72 дня 6 часов и 10 минут.

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Фото: post-gazette.com