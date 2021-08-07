Этот день в истории: как американка добралась вплавь из США в СССР?

В 1987 году 7 августа американская плавчиха Линн Кокс переплыла 4160 метров Берингова пролива от острова Малый Диомид в штате Аляска до советского (ныне российского) острова Большой Диомид. При этом вода была шесть градусов.

Этот заплыв стал сенсацией. Ровно через год спортсменка первая в мире проплыла в студёной воде Байкала за 4 часа 18 минут около 18 км от мыса Бакланьего до Крестовой Пади. Это уникальное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.

На счету Линн Крос есть еще несколько рекордов. В 1972 году она за 9 часов 57 минут переплыла Ла-Манш, через год улучшила это свое достижение на 21 минуту, в 1975 году стала первой женщиной, покорившей пролив Кука, разделяющий острова Новой Зеландии, в 1976-м – Магелланов пролив, а в 1978-м в кишащих акулами водах Кокс обогнула мыс Доброй Надежды.

Фото: mylifetime.com