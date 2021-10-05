Этот день в истории: юбилей у английского ПЕН-клуба

Ровно 100 лет назад, 5 октября 1921 года, в Лондоне писатели Кэтрин Эми Доусон-Скотт и Джон Голсуорси учредили ПЕН-клуб

Клуб защищает свободу слова и прессы и поддерживает по всему миру писателей и журналистов, которые подвергаются гонениям и репрессиям. Также члены организации выступают против использования литературных и публицистических произведений с целью фальсификации фактов для достижения определённых политических или личных целей.

Ежегодно клуб проводит всемирные конгрессы в странах, где есть национальные ПЕН-центры. В Украине его представительство существует с 1989 года.

Отметим, что название организации состоит из первых букв трёх слов: «poet» (поэт), «essayist» (эссеист) и «novelist» (новеллист). Получившаяся аббревиатура (PEN) в переводе с английского языка означает буквально «ручка» или «перо».