Этот день в истории: что вдохновило Толкина на создание культовой повести «Хоббит, или Туда и обратно»?

В 1937 году 21 сентября издательство George Allen & Unwin выпустило в продажу повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно».

Книга стала очень популярной, поэтому вскоре вышел дополнительный тираж. В 1938 году произведение опубликовали в США, где по итогам года его продажи превысили 5000 экземпляров.

По мнению многих исследователей, Толккин создал «Хоббита», находясь под впечатлением от Первой мировой войны. При этом автор использовал мотивы скандинавской мифологии и древнеанглийской поэмы «Беовульф». В произведении поднимается вопрос о соотношении человека современной культуры с окружающими его древними героями. Приключения главного героя Бильбо становится путём самопознания. В конфликте за обладание сокровищами, который возникает в конце сюжета, затрагивается проблематика алчности и её преодоления.

Изначально эта сказочная повесть была рассчитана на детей, но неожиданно её стали зачитываться и взрослые. После такого успеха писатель взялся за продолжение. Так появилась трилогия «Властелин колец» – центральное произведение Толкина. Всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии.

Фото: goodfon.ru