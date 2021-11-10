Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: что случилось «Хрустальной ночью»?

Этот день в истории: что случилось «Хрустальной ночью»?

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты устроили «Хрустальную ночь», убив более 90 тысяч евреев.

Что такое «Хрустальная ночь?

Подписаться

«Хрустальная ночь» – это серия погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. За ночь нацисты сожгли десятки синагог, более 90 человек убили, а 30 тысяч евреев отправили в концлагеря. Также были разбиты тысячи витрин магазинов, которые принадлежали евреем. Отсюда и возникло историческое название погрома.

Последствия «Хрустальной ночи»

«Хрустальная ночь» стала первым крупным погромом против евреев. Как считают историки, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев.

Также читайте: Что скрывала в своем дневнике еврейская девочка Анна Франк?

Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить