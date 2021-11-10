Этот день в истории: что случилось «Хрустальной ночью»?

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты устроили «Хрустальную ночь», убив более 90 тысяч евреев.

Что такое «Хрустальная ночь?

«Хрустальная ночь» – это серия погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. За ночь нацисты сожгли десятки синагог, более 90 человек убили, а 30 тысяч евреев отправили в концлагеря. Также были разбиты тысячи витрин магазинов, которые принадлежали евреем. Отсюда и возникло историческое название погрома.

Последствия «Хрустальной ночи»

«Хрустальная ночь» стала первым крупным погромом против евреев. Как считают историки, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев.

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Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images