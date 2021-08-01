Этот день в истории: что скрывала в своём дневнике Анна Франк?

Еврейская девочка Анна Франк является автором знаменитого «Дневника Анны Франк». Она написала его в годы Второй мировой войны, скрываясь от нацистов. Последняя запись датируется 1 августа 1944 года.

Анна Франк родилась во Франкфурте-на-Майне 12 июня 1929 года. После прихода Гитлера к власти вместе с семьёй переехала в Нидерланды. В 1940 году Франки поселились в Амстердаме, в доме на набережной Принсенграхт. Здесь они скрывались от нацистов в задних комнатах.

На свой 13-й день рождения девочка в подарок получила маленький альбом для автографов. Она решила использовать его как дневник. В своих записях Франк обращалась к вымышленной подруге Китти, описывая всё, что происходит с её семьёй, как немцы разыскивают евреев, как идут колонны людей с плачущими детьми.

Изначально Анна вела дневник только для себя. Весной 1944 года она услышала по нидерландскому радио выступление министра образования Нидерландов Херрита Болкештейна. Он призывал граждан сохранять любые документы, которые станут доказательством страданий народа в годы немецкой оккупации. После этого Анна решила на основе дневника написать роман. Девочка отредактировала и переписала свой дневник.

Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года. Через три дня фашисты арестовали всех, кто прятался в убежище, и отправили в концлагерь. Сама Анна умерла в конце войны в концлагере Берген-Бельзен от сыпного тифа. Единственным выжившим в семье Франк был отец. Он и издал дневник дочери в 1947 году.

Секретные страницы

«Дневник Анны Франк» перевели на многие языки мира. Эта книга сразу стала мировым бестселлером, так как в судьбе одной девочки объединились миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом.

Отметим, оригинал дневника Франк находится в Доме-музее Анны Франк (тот самый дом, где скрывалась от фашистов семья Франк). В 2018 году проверяли его состояние и обнаружили ранее скрытые фрагменты текста. Они были заклеены оберточной бумагой. На этих страницах девочка-подросток рассуждала о менструации, сексе и записывала пошлые анекдоты.

Фото: ru.wikipedia.org