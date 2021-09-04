Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: 240 лет назад появился Лос-Анджелес

Этот день в истории: 240 лет назад появился Лос-Анджелес

Ровно 240 лет назад, в 1781 году 4 сентября, испанские миссионеры по приказу калифорнийского губернатора Фелипе де Неве основали поселение под названием «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» – Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес.

За несколько десятилетий городок превратился в крупнейший светский центр в Калифорнии. В 1835 году он стал мексиканским, а его название сократилось до Лос-Анхелес. После поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешёл к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. С тех времен здесь сохранились церковь Нуэстра Сеньора ла Рейна де Лос Анхелес и двухэтажный дом из адобы Луго-хаус.

Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Мегаполис состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Тут проживает около 4 млн. человек, а со всеми предместьями население составляет более 18 млн жителей.

Именно здесь появился киноиндустриальный район “Голливуд”, в котором живут и работают многие известные актеры, режиссеры и прочие деятели киноискусства.

Фото: californiaemploymentlawreport.com

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить