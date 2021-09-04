Этот день в истории: 240 лет назад появился Лос-Анджелес

Ровно 240 лет назад, в 1781 году 4 сентября, испанские миссионеры по приказу калифорнийского губернатора Фелипе де Неве основали поселение под названием «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» – Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес.

За несколько десятилетий городок превратился в крупнейший светский центр в Калифорнии. В 1835 году он стал мексиканским, а его название сократилось до Лос-Анхелес. После поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешёл к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. С тех времен здесь сохранились церковь Нуэстра Сеньора ла Рейна де Лос Анхелес и двухэтажный дом из адобы Луго-хаус.

Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Мегаполис состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Тут проживает около 4 млн. человек, а со всеми предместьями население составляет более 18 млн жителей.

Именно здесь появился киноиндустриальный район “Голливуд”, в котором живут и работают многие известные актеры, режиссеры и прочие деятели киноискусства.

Фото: californiaemploymentlawreport.com