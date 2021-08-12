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Этот день в истории: 170 лет самой знаменитой в мире швейной машинке

Этот день в истории: 170 лет самой знаменитой в мире швейной машинке

В 1851 году 12 августа Исаак Меррит Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машинку.

К этому времени уже было множество моделей швейных машинок, но все они были громоздки и неудобны. Зингер придумал скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса.

Вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком Зингер зарегистрировал фирму I.M. Singer Company. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса в Париже и других европейских городах.

Зингер сумел снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи.

В конце 20 века огромная промышленная империя стала нести убытки. Старейшую фирму потеснили на рынке молодые, но быстро развивающиеся азиатские фирмы. К концу 2000 года долги Singer оказались настолько велики, что она обратилась в нью-йоркский суд за защитой по 11-й статье закона США о банкротстве. Эта статья позволяет компаниям проводить реорганизацию, не прекращая производственной деятельности.

Сегодня эта американская корпорация — Singer Corporation — продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции

Также читайте: Когда появилась первая швейная машинка? https://odessa-life.od.ua/news/jetot-den-v-istorii-kogda-pojavilas-pervaja-shvejnaja-mashinka

Фото:  knowhow.pp.ua

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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