Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: 130 лет назад в Нью-Йорке открыли Карнеги-холл

Этот день в истории: 130 лет назад в Нью-Йорке открыли Карнеги-холл

В 1891 году 5 мая в Нью-Йорке открылась одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки — Карнеги-холл.

В день открытия выступил Нью-Йоркский симфонический оркестр, которым дирижировал Пётр Чайковский. Музыканты исполнили торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III в 1883 году.

Здание было построено по проекту архитектора Уильяма Татхилла. До 1898 года площадка называлась «Музыкальный зал», а затем получила имя Эндрю Карнеги, который финансировал строительство.

Карнеги-холл включает три зала, главный из которых с 1997 года носит имя Айзека Стерна. Общая вместимость — 2804 места. В 1983 и 2003 годах здание обновлялось. На востоке к концертному залу примыкает 231-метровый небоскрёб Карнеги-Холл-Тауэр.

На сцене Карнеги-холла состоялись мировые премьеры произведений Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса, Белы Бартока, Арнольда Шёнберга, Игоря Стравинского и других величайших композиторов.

Сейчас здесь играют также джаз и лёгкую музыку.

Фото: peaceproms.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить