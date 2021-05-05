Этот день в истории: 130 лет назад в Нью-Йорке открыли Карнеги-холл

В 1891 году 5 мая в Нью-Йорке открылась одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки — Карнеги-холл.

В день открытия выступил Нью-Йоркский симфонический оркестр, которым дирижировал Пётр Чайковский. Музыканты исполнили торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III в 1883 году.

Здание было построено по проекту архитектора Уильяма Татхилла. До 1898 года площадка называлась «Музыкальный зал», а затем получила имя Эндрю Карнеги, который финансировал строительство.

Карнеги-холл включает три зала, главный из которых с 1997 года носит имя Айзека Стерна. Общая вместимость — 2804 места. В 1983 и 2003 годах здание обновлялось. На востоке к концертному залу примыкает 231-метровый небоскрёб Карнеги-Холл-Тауэр.

На сцене Карнеги-холла состоялись мировые премьеры произведений Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса, Белы Бартока, Арнольда Шёнберга, Игоря Стравинского и других величайших композиторов.

Сейчас здесь играют также джаз и лёгкую музыку.

Фото: peaceproms.com