Этой ночью над Одессой будет виден звездопад: успейте загадать желание

Метеорный поток Орионид ожидается в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдать его лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной, безоблачной погоде.

В ночь пика активности, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 20 метеоров в час.

Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея, возвращающейся к Солнцу каждые 75-76 лет. Это первая комета, для которой была определена эллиптическая орбита и установлена периодичность возвращений. Ориониды «вылетают» из созвездия Ориона, из-за чего и получили свое название.

Скорость вхождения в атмосферу метеоров составит около 66 километров в секунду, из-за чего «падающие звезды» будут выглядеть очень быстрыми и яркими.

Фото: ndn.info