Электричка Одесса – Белгород-Днестровский будет ходить реже: расписание

С 1 октября между Одессой и Белгород-Днестровским будет ходить три пары электропоездов. В сентябре их было 4, а летом – 5.

Теперь электрички будут ходить по такому расписанию:

Отправление из Одессы: 8:39, 14:05, 17:43. Из Белгорода-Днестровского в Одессу электричка будет отправляться: 5:14, 13:45, 16:54.

С 1 октября отменяется электропоезд Одесса-Белгород-Днестровский, который ходил из Одессы в 6:45. Также не будет электрички из Белгорода-Днестровского в 9:33. Об этом пишет сайт “Пассажирский транспорт“.