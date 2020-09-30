Новости Одессы и Одесской области

Электричка Одесса – Белгород-Днестровский будет ходить реже: расписание

Электричка Одесса – Белгород-Днестровский будет ходить реже: расписание

С 1 октября между Одессой и Белгород-Днестровским будет ходить три пары электропоездов. В сентябре их было 4, а летом – 5. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Теперь электрички будут ходить по такому расписанию:

Отправление из Одессы: 8:39, 14:05, 17:43. Из Белгорода-Днестровского в Одессу электричка будет отправляться: 5:14, 13:45, 16:54.

С 1 октября отменяется электропоезд Одесса-Белгород-Днестровский, который ходил из Одессы в 6:45. Также не будет электрички из Белгорода-Днестровского в 9:33. Об этом пишет сайт “Пассажирский транспорт“.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить